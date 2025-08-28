Генштаб ЗСУ: найбільше атак росіян припало на Покровський і Лиманський напрямки

На Придніпровському українські підрозділи відбили один ворожий штурм.

Станом на 16:00 28 серпня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 60.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Красний Хутір, Миколаївка Чернігівської області; Гірки, Бруски, Шалигине, Прогрес, Сімейкине Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському ворог тричі намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Голубівки та Загризового, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються десять боєзіткнень.

На Сіверському противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Ступочок.

На Торецькому противник атакував позиції наших військ у районі Щербинівки.

На Покровському ворог 24 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. Бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському наші оборонці відбивають три атаки ворога у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка та Запорізьке.

Авіаударів зазнало Білогір’я на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила по Козацькому.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на цей час боєзіткнень не зафіксували.