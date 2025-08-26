Зеленський: сьогодні Кабмін оновить правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років

На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів оновлять правила перетину державного кордону для чоловіків 18-22 років. Про це за результатами наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко повідомив президент Володимир Зеленський.

Він стверджує, що відповідне рішення було погоджено з військовим командуванням. Зміни повинні запрацювати вже незабаром.

Окрім того, Свириденко доповіла президенту про співпрацю з Норвегією в питанні підготовки до опалювального сезону і грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Також обговорили розширення програми “єВідновлення”.

“Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі”, – анонсував Зеленський.

Про підготовку рішення, яке б дозволило чоловікам 18-22 років виїжджати з України президент повідомляв ще раніше. Чинні обмеження дозволяють виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи.

Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.

Цього тижня в Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволяв би виїзд за кордон українців віком до 25 років, але не тих, кому стільки років виповниться в цьому або наступному році.



