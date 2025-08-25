МЗС відреагувало на включення Росією Бердянська та Маріуполя до списку портів, відкритих для заходу іноземних суден

Уряд Росії 22 серпня 2025 року включив морські порти тимчасово окупованих українських Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

У МЗС розцінили це як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

“Зазначене рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: Статуту ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання у їхні внутрішні справи, Конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над усіма територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджують триваючу російську агресію”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

В свою чергу, Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя. Це ж стосується суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України.

Також Міжнародну морську організацію (ІМО) закликали рекомендувати державам-членам, у межах їхньої національної юрисдикції та міжнародних зобов’язань, вживати належних заходів щодо суден, які порушують режим закритих морських портів на тимчасово окупованій території України.

“Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні в функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій”, - підсумували у МЗС.