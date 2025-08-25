«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСвіт

У Литві розкрили схему обходу санкцій: затримали 11 осіб

Після допиту затриманих відпустили, двом з них обрали запобіжний захід – підписку про невиїзд. 

У Литві розкрили схему обходу санкцій: затримали 11 осіб
Вилучене обладнання
Фото: Пресслужба митниці Литви

Співробітники Кримінальної служби митниці (КСТ) Литви виявили каунаську компанію, яка, можливо, намагалася експортувати промислове обладнання для очищення води до РФ під виглядом фіктивних одержувачів у Португалії.

Як повідомила пресслужба литовської митниці, компанія із Литви створила складну тіньову схему поставок продукції до Росії: офіційним замовником і одержувачем товарів була Португалія. Однак насправді товари перевозилися до Болгарії, звідки їх мали доставити до Туреччини, а потім до Росії. На підприємстві провели обшук і затримали 11 осіб: працівників, керівників компаній, а також водіїв – громадян Молдови та Болгарії.Після допиту затриманих відпустили, двом з них обрали запобіжний захід – підписку про невиїзд.

Вилучили кілька тонн обладнання вартістю близько 2 мільйонів євро. Ця техніка призначалася для проєктів у Росії. Також вилучили дві вантажівки із цим обладнанням: одну в Каунасі, другу, що рухалася в напрямку литовсько-польського кордону. Третю партію правоохоронці вилучили в Болгарії.

Зазначається, що правоохоронці під час аналізу інформації та застосування методів кримінальної розвідки натрапили на компанію у Каунасі, яка виробляє обладнання для очищення води (дозуючі станції, великі промислові фільтри для води (осмоси) тощо) та продає його комплектуючі (різні насоси, фільтри, мембрани).

Обладнання для очищення води було спроєктовано, зібрано та виготовлено з компонентів, вироблених у ЄС та Китаї. Це обладнання призначалося для конкретних промислових об'єктів у Росії.

Сама каунаська компанія мала тісні та постійні зв'язки із суб'єктами, що працюють у Росії та активно брала участь у проєктах, що реалізуються в цій країні. Один з таких проєктів пов'язаний з російською групою компаній, яка входить до списку світових нафтохімічних компаній.

У співпраці з португальськими та болгарськими поліцейськими обшуки також проводилися в цих країнах. У Португалії – у фіктивного одержувача фільтрувального обладнання, а в Болгарії – на вантажному терміналі – складі, де зберігається продукція каунаської компанії.

Каунаське відділення MKT продовжує досудове розслідування порушення міжнародних санкцій, яке очолює Каунаська обласна прокуратура.
﻿
