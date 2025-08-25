Трамп: Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть

"Ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати підтримуватимуть країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки.

Про це він сказав на пресконференції, передає "Радіо Свобода".

"По-перше, Європа надасть їм (Україні, - ред.) значні гарантії безпеки. І вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що ми досягнемо угоди... Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - сказав Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що США більше не витрачають гроші на Україну.