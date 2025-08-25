З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Головна

Трамп: Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть

"Ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм".

Трамп: Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати підтримуватимуть країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки.

Про це він сказав на пресконференції, передає "Радіо Свобода".

"По-перше, Європа надасть їм (Україні, - ред.) значні гарантії безпеки. І вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що ми досягнемо угоди...  Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - сказав Трамп.

 Водночас Трамп зазначив, що США більше не витрачають гроші на Україну.

  • Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі президента Володимира Зеленського з Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні. 
  • Раніше Зеленський повідомив, що перша частина гарантій – достатнє забезпечення і фінансування української армії. Другим пунктом гарантій є купівля у США зброї на 90 млрд доларів за кошти європейців. Третьою частиною є власне українське виробництво, зокрема дронів. Інша частина гарантій безпеки – це те, що можуть зробити партнери, зокрема в питанні того, які сили допомагатимуть Україні в разі повторної агресії.
﻿
