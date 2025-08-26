Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із військовими стуацію на фронті, резерви і роботу із партнерами

Обговорили зокрема додаткове постачання на Донеччину та Запоріжжя. 

Зеленський обговорив із військовими стуацію на фронті, резерви і роботу із партнерами
Володимир Зеленський провів нараду із військовими
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими і обговорив із ними ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій. 

Про йде йдеться у телеграмі президента. 

"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО. Дякую", – зазначив глава держави. 

Він розповів, що зараз належну увагу приділяють Донеччині та Запоріжжю, тому обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків.

"Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони", – написав Зеленський. 

Також президенту доповіли про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європою, Сполученими Штатами та іншими партнерами. Він анонсував відповідні зустрічі й робочі контакти упродовж тижня.

"Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", – додав він. 

  • Наприкінці липня Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону у цьому році на 412 млрд грн.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies