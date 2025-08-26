Зеленський обговорив із військовими стуацію на фронті, резерви і роботу із партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими і обговорив із ними ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій.
Про йде йдеться у телеграмі президента.
"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО. Дякую", – зазначив глава держави.
Він розповів, що зараз належну увагу приділяють Донеччині та Запоріжжю, тому обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків.
"Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони", – написав Зеленський.
Також президенту доповіли про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європою, Сполученими Штатами та іншими партнерами. Він анонсував відповідні зустрічі й робочі контакти упродовж тижня.
"Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", – додав він.
- Наприкінці липня Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону у цьому році на 412 млрд грн.