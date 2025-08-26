Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Внаслідок обстрілу знеструмлено шахту на Донеччині, понад 140 гірників залишалися під землею. Є загиблий та поранені (оновлено)

Йдеться про шахту в Добропільській громаді.

Внаслідок обстрілу знеструмлено шахту на Донеччині, понад 140 гірників залишалися під землею. Є загиблий та поранені (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сьогодні, 26 серпня, внаслідок обстрілу знеструмлені шахти на Донеччині.

Про це повідомив нардеп, голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.

“Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею”, – написав Волинець. 

Інших подробиць він не надав.

Оновлено. Згодом ДТЕК підтвердив атаку на шахту: загинув працівник, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників. Станом на 14:30 їх підняли, уточнив Волинець. 
