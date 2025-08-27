Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 12 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 405 людей, у тому числі 57 дітей.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 12 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Боковому. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 склади, у Ганнівці — адмінбудівлю; у Боковому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 адмінбудівлі і 11 одиниць транспорту. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. У Веселому Шахівської громади зруйновано 3 будинки, пошкоджено 9.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і 3 господарчі споруди; у Дробишевому поранено 3 людини, пошкоджено авто. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки та підприємство, в Новоявленці — 4 будинки. У Високопіллі Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, гараж, 4 легковика і сміттєвоз.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
