Унаслідок вчорашніх ударів по Херсонській області поранені 11 цивільних

Унаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора поранень дістали 11 людей. З них семеро – це мешканці Херсонської громади.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Понятівка, Токарівка, Клапая, Берислав, Зміївка, Шляхове, Томарине, Раківка, Борозенське, Новорайськ, Червоний Маяк, Дудчани, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Тягинка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі”, – сказав він.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько додав, що ворог тероризував шість населених пунктів цієї громади.

“Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної інфраструктури – багатоповерхівки та приватні будинки”, – сказав він.