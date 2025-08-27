Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок вчорашніх ударів по Херсонській області поранені 11 цивільних

Окупанти не припинять терор регіону.

Унаслідок вчорашніх ударів по Херсонській області поранені 11 цивільних
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора поранень дістали 11 людей. З них семеро – це мешканці Херсонської громади.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Понятівка, Токарівка, Клапая, Берислав, Зміївка, Шляхове, Томарине, Раківка, Борозенське, Новорайськ, Червоний Маяк, Дудчани, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Тягинка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі”, – сказав він.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько додав, що ворог тероризував шість населених пунктів цієї громади. 

“Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної інфраструктури – багатоповерхівки та приватні будинки”, – сказав він.

  • У зв’язку з активізацією ворогом атак дронами по цивільних авто можливі перекриття руху на трасі Миколаїв – Херсон. Людей закликали уникати поїздок цм маршрутом, оскільки окупанти вистежують їх і атакують безпілотниками. 
