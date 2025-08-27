На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені двоє людей

Через російські обстріли Дніпропетровщини поранені двоє людей.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, у Нікопольському районі ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.

«Постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно», - уточнив очільник області.

Через обстріли пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, газогін і кілька авто.

Зранку під обстріл потрапила Маломихайлівська громада Синельниківського району. Там унаслідок ударів побиті майже три десятки приватних осель.

«На Межівську громаду противник скеровував БпЛА. Потрощений приватний будинок, ще один зайнявся», - додав Лисак.