Стабілізація під Добропіллям
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені двоє людей

У Нікопольському районі ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію.

На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені двоє людей
наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 27 серпня 2025 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Через російські обстріли Дніпропетровщини поранені двоє людей.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, у Нікопольському районі ворог застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. 

«Постраждали двоє людей. 65-річний чоловік госпіталізований з мінно-вибуховою травмою й осколковими пораненнями. Його стан середньої тяжкості. Ще один місцевий мешканець 38 років самостійно звернувся до медзакладу. Потерпілий отримав необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно», - уточнив очільник області.

Через обстріли пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, гараж, АЗС, газогін і кілька авто. 

Зранку під обстріл потрапила Маломихайлівська громада Синельниківського району. Там унаслідок ударів побиті майже три десятки приватних осель. 

«На Межівську громаду противник скеровував БпЛА. Потрощений приватний будинок, ще один зайнявся», - додав Лисак.
