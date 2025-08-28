Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: Росія атакувала у Києві турецьке підприємство

Також постраждали будівлі дипломатичних представництв.

Зеленський: Росія атакувала у Києві турецьке підприємство
Володимир Зеленський і Реджем Таїп Ердоган
Фото: aa.com.tr

Володимир Зеленський 28 серпня провів розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і повідомив, що Росія атакувала у Києві турецьке підприємство.

Також, за словами Зеленського, постраждали будівлі дипломатичних представництв.

«Цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів. Унаслідок цього обстрілу загинуло 17 людей, серед яких четверо – діти. Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя. Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства», - розповів глава держави.

Президент наголосив, що потрібен тиск на Росію. Також з Ердоганом Зеленський обговорив гарантії безпеки.

«Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі», - повідомив глава держави.

  • Про масштабну атаку на Київ 28 серпня Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона теж наголосила що Путіна треба садити за стіл переговорів.
  • Детальніше про обстріл української столиці читайте в матеріалі LB.ua.
  • Цього місяця під Києвом мали завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників, який зводить турецька оборонна компанія Baykar. Її співвалсник - зять президента Ердогана.
