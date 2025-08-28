Зеленський: Росія атакувала у Києві турецьке підприємство

Володимир Зеленський 28 серпня провів розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і повідомив, що Росія атакувала у Києві турецьке підприємство.

Також, за словами Зеленського, постраждали будівлі дипломатичних представництв.

«Цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів. Унаслідок цього обстрілу загинуло 17 людей, серед яких четверо – діти. Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя. Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства», - розповів глава держави.

Президент наголосив, що потрібен тиск на Росію. Також з Ердоганом Зеленський обговорив гарантії безпеки.

«Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі», - повідомив глава держави.