Російська пропаганда поширює фейк про анкету з питаннями про Бандеру і «Волинську трагедію» на кордоні з Польщею

Ворожі телеграм-канали поширюють нібито офіційну форму для українців на польському кордоні з вимогами «визнати Бандеру терористом» та «прийняти відповідальність за «Волинську трагедію».

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що це фейк. Насправді анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих запитань. Форми офіційно доступні на сайті уряду Польщі й у них є лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактна інформація. Жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист, польські прикордонники та урядові установи не висувають.

У ЦПД наголосили, що мета дезінформаційної кампанії — посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення Росії.