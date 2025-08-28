Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоПодії

Російська пропаганда поширює фейк про анкету з питаннями про Бандеру і «Волинську трагедію» на кордоні з Польщею

Мета дезінформаційної кампанії — посіяти недовіру між українцями і поляками.

Російська пропаганда поширює фейк про анкету з питаннями про Бандеру і «Волинську трагедію» на кордоні з Польщею
кордон із Польщею
Фото: Twitter/Straż Graniczna

Ворожі телеграм-канали поширюють нібито офіційну форму для українців на польському кордоні з вимогами «визнати Бандеру терористом» та «прийняти відповідальність за «Волинську трагедію».

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що це фейк. Насправді анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих запитань. Форми офіційно доступні на сайті уряду Польщі й у них є лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактна інформація. Жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист, польські прикордонники та урядові установи не висувають.

У ЦПД наголосили, що мета дезінформаційної кампанії — посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення Росії.

  • Раніше Центр протидії дезінформації уже спростовував інший фейк — про начебто жорсткі заходи перевірки українців на польсько-українському кордоні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies