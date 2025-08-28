З-під російської окупації повернули дві групи дітей і молодих людей

28 серпня стало відомо, що дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи і зустрічатися з російськими військовими.
«Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації», - додав Єрмак.
Крім того, Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з російської окупації.
- Тим часом до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучилася Демократична Республіка Конго. Тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи.