З-під російської окупації повернули дві групи дітей і молодих людей

Одного хлопця росіяни незаконно відправили до військового табору.

З-під російської окупації повернули дві групи дітей і молодих людей
Фото: Генштаб ЗСУ

28 серпня стало відомо, що дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій.

повернення українських дітей і молоді
Фото: Telegram/Андрій Єрмак
повернення українських дітей і молоді

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи і зустрічатися з російськими військовими. 

«Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації», - додав Єрмак.

Крім того, Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з російської окупації. 

  • Тим часом до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучилася Демократична Республіка Конго. Тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи.
