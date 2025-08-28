З-під російської окупації повернули дві групи дітей і молодих людей

Одного хлопця росіяни незаконно відправили до військового табору.

28 серпня стало відомо, що дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак повернення українських дітей і молоді

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи і зустрічатися з російськими військовими.

«Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації», - додав Єрмак.

Крім того, Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з російської окупації.