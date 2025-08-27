Конго долучилося до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучається Демократична Республіка Конго.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
За його словами, тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи.
«Усі країни у межах роботи коаліції докладають зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції! Вдячні кожній країні за підтримку! Дякуємо Демократичній Республіці Конго за долучення!», - заявив Лубінець.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини.