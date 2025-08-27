Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Суспільство Війна

Конго долучилося до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи.

Конго долучилося до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Конго
Фото: Wikpedia

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучається Демократична Республіка Конго. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, тепер учасниками коаліції є 42 країни і Рада Європи.

«Усі країни у межах роботи коаліції докладають зусилля для возз’єднання українських дітей з родинами і забезпечення їхньої реінтеграції! Вдячні кожній країні за підтримку! Дякуємо Демократичній Республіці Конго за долучення!», - заявив Лубінець.
