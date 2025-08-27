Головне за середу, 27 серпня: атака дронів на Київ, 110 боєзіткнень, новий посол України в США

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розширення програми єВідновлення. Яким запам’ятається 1281-й день повномасштабної війни.

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина офіційно стала послом України у США, повідомив Володимир Зеленський.

«Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 27 серпня.

Президент висловив вдячність за роботу попередньому послу Оксані Маркаровій і додав, що запропонував їй «і надалі бути в команді – працювати заради України».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 серпня відбулося 110 бойових зіткнень.

Половина боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському та Лиманському напрямках. Активні бойові дії точились і на Новопавлівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 серпня – в новині.

У ніч на 28 серпня в Святошинському районі Києва впав ворожий БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що БпЛА впав у двір 9-поверхового житлового будинку. “Вибуху і пошкоджень немає”, - написав Кличко.

Перед тим у столиці оголошувалася повітряна тривога, працювала ППО.

29 серпня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою Дональда Трампа у Нью-Йорку, повідомив у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

«Учора Андрій Єрмак та Рустем Умєров були на зустрічах в Катарі, зокрема, щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії, в п'ятницю в Сполучених Штатах Америки, Нью-Йорк. Зустрічі з командою президента Трампа", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готує майданчики, які будуть готові прийняти зустріч лідерів.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 27 серпня, уряд розширив програму єВідновлення: внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави — до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через Дію, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!