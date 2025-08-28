На території держави-агресорки 28 серпня в результаті вибуху була знищена інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер.
За інформацією джерел LB.ua в Головному управлінні розвідки, атака на станцію сталася близько 5.00 ранку. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, заклали вибухівку.
За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни охопив вогонь, а тоді пожежа охопила всю територію залізничної станції.
Як повідомляє співрозмовник у ГУР МО, атака на вузлову станцію Твер є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей Росії в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.