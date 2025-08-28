Під цистерни, які могли бути наповнені пальним, заклали, а тоді підірвали вибухівку.

вибух на залізниці у Твері (Росія)

На території держави-агресорки 28 серпня в результаті вибуху була знищена інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер.

Фото: джерела LB.ua вибух на залізниці у Твері (Росія)

За інформацією джерел LB.ua в Головному управлінні розвідки, атака на станцію сталася близько 5.00 ранку. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, заклали вибухівку.

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни охопив вогонь, а тоді пожежа охопила всю територію залізничної станції.

Як повідомляє співрозмовник у ГУР МО, атака на вузлову станцію Твер є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей Росії в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.