ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер

Під цистерни, які могли бути наповнені пальним, заклали, а тоді підірвали вибухівку.

У Росії знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер
вибух на залізниці у Твері (Росія)
Фото: джерела LB.ua

На території держави-агресорки 28 серпня в результаті вибуху була знищена інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. 

вибух на залізниці у Твері (Росія)
Фото: джерела LB.ua
вибух на залізниці у Твері (Росія)

За інформацією джерел LB.ua в Головному управлінні розвідки, атака на станцію сталася близько 5.00 ранку. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, заклали вибухівку. 

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни охопив вогонь, а тоді пожежа охопила всю територію залізничної станції. 

Як повідомляє співрозмовник у ГУР МО, атака на вузлову станцію Твер є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей Росії в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.
﻿
