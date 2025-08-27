Міноборони працює над автоматичною функцією переоформлення відстрочок у Резерв+

Громадян закликали не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні їх терміну.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук розповіла про заплановані нововведення у Резерв+.

"Ми цілимося, щоб перенести усі послуги в онлайн-формат. Вже близько 50% відстрочок можна оформити у Резерв+. Ми пропонуємо громадянам, які оформлюють відстрочки у ТЦК, робити це у Резерв+, якщо це доступно", - сказала Оксана Федорчук.

Вона зауважила, що ця функція має зменшити навантаження на ТЦК та черги до них.

Оксана Ферчук також порекомендувала не відкладати переоформлення відстрочок на "останні дні" їх терміну через перевантаження роботи ТЦК.