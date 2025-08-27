Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Міноборони працює над автоматичною функцією переоформлення відстрочок у Резерв+

Громадян закликали не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні їх терміну.

Міноборони працює над автоматичною функцією переоформлення відстрочок у Резерв+
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук розповіла про заплановані нововведення у Резерв+.

"Ми цілимося, щоб перенести усі послуги в онлайн-формат. Вже близько 50% відстрочок можна оформити у Резерв+. Ми пропонуємо громадянам, які оформлюють відстрочки у ТЦК, робити це у Резерв+, якщо це доступно", - сказала Оксана Федорчук.

Вона зауважила, що ця функція має зменшити навантаження на ТЦК та черги до них. 

Оксана Ферчук також порекомендувала не відкладати переоформлення відстрочок на "останні дні" їх терміну через перевантаження роботи ТЦК.

  • Відстрочки в "Резерв+" запустилис в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
