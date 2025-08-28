На кордонах почали пропускати на виїзд чоловіків віком до 23 років

Від сьогодні, 28 серпня, розширюються можливості виїзду за кордон для українських чоловіків віком до 23 років.
"Державна прикордонна служба розпочала пропуск через державний кордон України на виїзд громадян України чоловічої статі віком до 23 років", – повідомили у ДПСУ і зазначили, що ці зміни передбачені Постановою Кабінету міністрів України № 1030 від 26 серпня 2025 року.
З моменту набрання чинності прийнятих змін, у разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетинання державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно).
Однак ця норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цих людей може здійснюватися як і раніше – тільки у службове відрядження.
У ДПСУ наголосили, що для перетину кордону на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 23 років необхідно мати як закордонний паспорт, так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який потрібно пред’являти за вимогою прикордонника у пункті пропуску.
Що відбувається
- З початком повномасштабного вторгнення Росії та запровадженням воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.
- 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.
- Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував це оновлення. За його словами, воно погоджене із військовим командуванням. Про підготовку рішення президент повідомляв ще раніше. Дотепер обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко коментував, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.
- 27 серпня Кабмін ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
- А міністр Клименко уточнив, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування, то може виїжджати лише в межах службового відрядження.