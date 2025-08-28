На кордонах почали пропускати на виїзд чоловіків віком до 23 років

Це не поширюється на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування.

Від сьогодні, 28 серпня, розширюються можливості виїзду за кордон для українських чоловіків віком до 23 років.

"Державна прикордонна служба розпочала пропуск через державний кордон України на виїзд громадян України чоловічої статі віком до 23 років", – повідомили у ДПСУ і зазначили, що ці зміни передбачені Постановою Кабінету міністрів України № 1030 від 26 серпня 2025 року.

З моменту набрання чинності прийнятих змін, у разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетинання державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно).

Однак ця норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цих людей може здійснюватися як і раніше – тільки у службове відрядження.

У ДПСУ наголосили, що для перетину кордону на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 23 років необхідно мати як закордонний паспорт, так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який потрібно пред’являти за вимогою прикордонника у пункті пропуску.

