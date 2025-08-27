Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоЖиття

Жінки-депутатки місцевих рад тепер зможуть безперешкодно перетинати державний кордон

Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати.

Жінки-депутатки місцевих рад тепер зможуть безперешкодно перетинати державний кордон
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. 

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.  

Глава Кабміну зазначила, що раніше навіть у законну відпустку ці жінки не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат.

“Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади”, – пояснила Свириденко.

Вона зазначила, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
﻿
