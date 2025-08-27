Ворог атакував енергетичне підприємство в Полтавському районі

У ніч на 27 серпня Росія масовано атакувала Полтавську область. Є влучання і падіння уламків у Полтавському районі. Минулося без потерпілих.

Постраждало енергетичне підприємство, пошкоджено адміністративну будівлю, транспорт і обладнання. Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут.

“На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено”, – сказав він.