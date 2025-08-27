Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Ворог атакував енергетичне підприємство в Полтавському районі

Там спалахнула пожежа. 

Ворог атакував енергетичне підприємство в Полтавському районі
БпЛА Shahed-136 (Герань-2) (ілюстративне фото)
Фото: ГУР Міноборони

У ніч на 27 серпня Росія масовано атакувала Полтавську область. Є влучання і падіння уламків у Полтавському районі. Минулося без потерпілих.

Постраждало енергетичне підприємство, пошкоджено адміністративну будівлю, транспорт і обладнання. Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут.

“На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено”, – сказав він.
