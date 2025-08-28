Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо мешканців Херсонщини загинули і п'ятеро поранені через агресію РФ

Від російських обстрілів постраждали 37 населених пунктів області. 

Четверо мешканців Херсонщини загинули і п'ятеро поранені через агресію РФ
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби на Херсонщині загинули четверо людей, і ще пятеро – поранені через агресію Росії. Від обстрілів постраждали 37 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Велетенське, Дар’ївка, Дніпровське, Дослідне, Золота Балка, Кізомис, Комишани, Милове, Миколаївка, Микільське, Молодіжне, Наддніпрянське, Нововоронцовка, Новокаїри, Одрадокам’янка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Ромашкове, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томина Балка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газорозподільчу станцію, стільникову вежу та приватні автомобілі.

  • Вчора російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці. Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies