Четверо мешканців Херсонщини загинули і п'ятеро поранені через агресію РФ

Упродовж минулої доби на Херсонщині загинули четверо людей, і ще пятеро – поранені через агресію Росії. Від обстрілів постраждали 37 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Велетенське, Дар’ївка, Дніпровське, Дослідне, Золота Балка, Кізомис, Комишани, Милове, Миколаївка, Микільське, Молодіжне, Наддніпрянське, Нововоронцовка, Новокаїри, Одрадокам’янка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Ромашкове, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томина Балка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газорозподільчу станцію, стільникову вежу та приватні автомобілі.