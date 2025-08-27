Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Від російських обстрілів на Херсонщині загинули ще три людини

Сьогодні близько окупанти обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці. 

Від російських обстрілів у Херсонській області загинули ще три людини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрацій Олександр Прокудін.

Сьогодні близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці. 

Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка. 

Окрім того, стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона. 23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав, чоловік загинув.

  • Зранку росіяни завдали артилерійського удару по Херсону: загинула літня жінка, ще одна дістала поранень.
  • Унаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора поранень дістали 11 людей. З них семеро – це мешканці Херсонської громади.
