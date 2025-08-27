Від російських обстрілів на Херсонщині загинули ще три людини

Сьогодні близько окупанти обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

Від російських обстрілів у Херсонській області загинули ще три людини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрацій Олександр Прокудін.

Сьогодні близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка.

Окрім того, стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона. 23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав, чоловік загинув.