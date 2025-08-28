Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Харківщині через атаки РФ постраждали шестеро цивільних

Ворог атакував 7 населених пунктів області.

На Харківщині через атаки РФ постраждали шестеро цивільних
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області через атаки РФ постраждали шестеро цивільних. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Куп'янську постраждали 47-річний, 50-річний, 69-річний чоловіки і 65-річна жінка; у місті Слобожанське постраждала 70-річна жінка, а у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 78-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Нова Козача), приватний будинок і господарчу споруду (с. Цупівка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги, цивільний автомобіль (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (с. Приколотне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), 2 багатоквартирні будинки, 3 автомобілі (м. Слобожанське); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Івашки).

У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстрували 105 осіб, зокрема 20 дітей і 7 маломобільних громадян. Залишилося 16 людей.

Всього за 9 днів роботи в пункті зареєстрували 679 осіб, серед них – 99 дітей і 95 маломобільних громадян.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

  • Вчора у Купʼянську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Постраждало подружжя.
