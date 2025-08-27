У Купʼянську російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, постраждало подружжя

У Купʼянську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – постраждало подружжя.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Атака сталася близько 9:20. Поранення та травми отримали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина.
"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - йдеться в повідомленні.
Росіяни постійно атакують безпілотниками медиків, комунальників та цивільних. Найчастіше такі повідомлення надходять з Херсонщини.