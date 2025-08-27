Унаслідок удару окупантів по селі у Запорізькій області поранення отримали дві людини

Росіяни вдарили сьогодні зранку по селі Успенівка Пологівського району Запорізької області, поранення отримали дві людини.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
РФ три рази атакувала населений пункт. Ворожими ударами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих мешканців.
До медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу.
Також поранень дістав 63-річний чоловік.
- Російські війська вранці сьогодні завдали артилерійського удару по Херсону. Унаслідок обстрілу загинула літня жінка, ще одна дістала поранень.