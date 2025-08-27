Унаслідок удару окупантів по селі у Запорізькій області поранення отримали дві людини

До медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу.

РФ три рази атакувала населений пункт. Ворожими ударами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих мешканців.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни вдарили сьогодні зранку по селі Успенівка Пологівського району Запорізької області, поранення отримали дві людини.

РФ три рази вдарила по населеному пункту.

