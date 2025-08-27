Що відомо про ракету «Фламінго»?
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок удару окупантів по селі у Запорізькій області поранення отримали дві людини

РФ три рази вдарила по населеному пункту. 

Унаслідок удару окупантів по селі у Запорізькій області поранення отримали дві людини

Росіяни вдарили сьогодні зранку по селі Успенівка Пологівського району Запорізької області, поранення отримали дві людини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

РФ три рази атакувала населений пункт. Ворожими ударами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих мешканців.

До медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу. 

Також поранень дістав 63-річний чоловік.

  • Російські війська вранці сьогодні завдали артилерійського удару по Херсону. Унаслідок обстрілу загинула літня жінка, ще одна дістала поранень.
