Головне за ніч та ранок середи, 27 серпня: атаки на Сумщину та Полтавщину, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 173 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атаки на українські енергетичні об'єкти.

У ніч на 27 серпня Росія масовано атакувала Полтавську область. Є влучання і падіння уламків у Полтавському районі. Минулося без потерпілих.

Постраждало енергетичне підприємство, пошкоджено адміністративну будівлю, транспорт і обладнання.

“На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено”, – повідомив голова ОВА Володимир Когут.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 173 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 920 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1078750 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько 1 години ночі 27 серпня росіяни завдали по Сумській громаді ударів безпілотниками. Містяни повідомили, що в деяких домівках зникло електропостачання.

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, були влучання у об'єкти інфраструктури.

Росія атакувала збагачувальну фабрику в Донецькій області. Будівля зруйнована, потужності непридатні до роботи.

Працівники зміни вцілили.

Більше інформації – в новині.

Загалом Росія вночі атакувала енергетичні та газові об'єкти в шести областях України.

Триває оцінка завданої шкоди. На місцях влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

Уночі сили ППО збили 74 російських безпілотники з 95.

Зафіксовано влучання 21 безпілотників на 9 локаціях.

Видання The Wall Street Journal отримало інформацію щодо таємних переговорів між американською корпорацією Exxon Mobil та "Роснєфтю" щодо повернення на російський ринок.

Найбільший виробник нафти у західних країнах готується продовжити інвестування у проєкт "Сахалін-1", яке було перервано після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія максимально зацікавлена у швидкому відновленні зв'язків з Exxon для порятунку своєї економіки. "Роснєфть" та Exxon, за словами людей, знайомих з ситуацією, зберігали таємний канал зв'язку упродовж всієї повномасштабної війни.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!