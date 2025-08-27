За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1078750 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1078750 (+920)
- танків – 11135 (+1)
- бойових броньованих машин – 23178 (+0)
- артилерійських систем – 32024 (+45)
- РСЗВ – 1472 (+0)
- засоби ППО – 1212 (+1)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59887 (+118)
- спеціальна техніка – 3950 (+0)
Дані уточнюються.