Війна

Росія атакувала збагачувальну фабрику в Донецькій області. Будівля зруйнована, потужності непридатні до роботи

Працівники зміни вцілили. 

Росія атакувала збагачувальну фабрику в Донецькій області. Будівля зруйнована, потужності непридатні до роботи
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Російська армія вчора атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області. Об’єкт зруйновано, обладнання зазнало серйозної шкоди. 

Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу, повідомили в ДТЕК

"Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", – розповіли в компанії.

Нагадаємо, що днями ворог атакував шахту в Добропільській громаді. Загинула одна людина, ще троє були поранені. Понад 140 гірників опинилися під землею без електроживлення. Їх уже дістали.
﻿
