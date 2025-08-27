Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Протягом доби ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали 3 літні жінки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Протягом доби ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали 3 літні жінки
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: у м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), склад агрофірми (с. Мечебилове); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

Отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.
