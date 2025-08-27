Протягом доби ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали 3 літні жінки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: у м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 4 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);
- у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), склад агрофірми (с. Мечебилове);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.
Отримав відсіч.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.