​Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років необхідно буде мати військово-обліковий документ, - ДПСУ

Після набрання чинності схвалених урядом змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон необхідно буде мати окрім закордонного паспорта також військово-обліковий документ (в паперовому або електронному вигляді).
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".
"З моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану матимуть громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року включно", - сказав він.
Демченко звернув увагу що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше - тільки у службове відрядження.
"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску", - зазначив речник.
- З початком повномасштабного вторгнення Росії та запровадженням воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.
- 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.
- Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував це оновлення. За його словами, воно погоджене із військовим командуванням. Про підготовку рішення президент повідомляв ще раніше. Дотепер обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко коментував, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.