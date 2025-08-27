«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
​В Одесі сталася масштабна природна пожежа, для гасіння залучали дрон

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Фото: ДСНС

В Одесі ліквідували масштабне займання очерету на площі 9 га. Через сильний вітер вогонь гасили понад 4 години.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"26 серпня ввечері в Пересипському районі Одеси загорівся очерет на площі 9 Га. Рятувальники за допомогою БПЛА провели розвідку пожежі з висоти", - йдеться в повідомленні. 

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 39 вогнеборців, від Комунальної установи – 2 одиниці техніки та 5 чоловік.

Фото: ДСНС

Раніше рятувальники Одещини повідомили, що за тиждень пожежі в екосистемах завдали майже 29 мільярдів гривень збитків природі.
