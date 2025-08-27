На щастя, загиблих і постраждалих немає.

В Одесі ліквідували масштабне займання очерету на площі 9 га. Через сильний вітер вогонь гасили понад 4 години.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"26 серпня ввечері в Пересипському районі Одеси загорівся очерет на площі 9 Га. Рятувальники за допомогою БПЛА провели розвідку пожежі з висоти", - йдеться в повідомленні.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 39 вогнеборців, від Комунальної установи – 2 одиниці техніки та 5 чоловік.

Фото: ДСНС

Раніше рятувальники Одещини повідомили, що за тиждень пожежі в екосистемах завдали майже 29 мільярдів гривень збитків природі.