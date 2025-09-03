Bloomberg: МАГАТЕ не має актуальної інформації щодо іранської ядерної програми

Агенство втратило доступ до інформації про запаси ядерних матеріалів в Ірані.

У МАГАТЕ немає у розпорядженні свіжих даних про ядерну програму Ірану через припинення Тегераном співпраці з агентством, пише Bloomberg.

"МАГАТЕ наразі втратило доступ до інформації про запаси ядерних матеріалів в Ірані", — ідеться у звіті гендиректора Рафаеля Гроссі.

Наразі агентство не зможе навести докази на підтримку тих чи інших заяв про іранську ядерну програму без "повноцінного відновлення угоди про гарантії безпеки в Ірані", у рамках якої здійснювався, зокрема, допуск інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти.

Хоча супутникові знімки показують, що ізраїльські та американські атаки знищили значну частину наземної ядерної діяльності Ірану, вони також скасували десятиліття доступу інспекторів ООН до величезного атомного комплексу Тегерана.

Це вперше з того часу, як Іран почав збагачувати уран у 2006 році, МАГАТЕ не змогло пояснити зміни у своїх запасах на рівні грамів. Спостерігачі востаннє змогли підтвердити стан та місцезнаходження іранського урану, що майже відповідає ядерній бомбі, за кілька днів до початку атак 13 червня.