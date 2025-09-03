Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп нічого не знав про чутки щодо власної смерті

Навіть без появ на публіці вважає себе "дуже активним".

Трамп нічого не знав про чутки щодо власної смерті
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що не здогадувався про хвилю інтернет-чуток щодо стану свого здоров'я.

Як пише "Укрінформ", господар Білого дому зізнався, що не стежив за тим, як понад мільйон користувачів соцмереж активно обговорювали останніми днями ймовірність того, що республіканець раптово помер - особливо на тлі несподіваних заяв Джей Ді Венса про готовність взяти на себе роль глави держави.

За словами Трампа, він взяв павзу у появах на публіці після кількох "дуже успішних пресконференцій" минулого тижня, але навіть під час довгих вихідних на День праці у США "залишався дуже активним". Президент давав інтерв'ю, відповідав на питання у прямому етері телефоном і створював дописи для власної соціальної мережі TruthSocial.
