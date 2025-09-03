Трамп нічого не знав про чутки щодо власної смерті

Навіть без появ на публіці вважає себе "дуже активним".

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що не здогадувався про хвилю інтернет-чуток щодо стану свого здоров'я.

Як пише "Укрінформ", господар Білого дому зізнався, що не стежив за тим, як понад мільйон користувачів соцмереж активно обговорювали останніми днями ймовірність того, що республіканець раптово помер - особливо на тлі несподіваних заяв Джей Ді Венса про готовність взяти на себе роль глави держави.

За словами Трампа, він взяв павзу у появах на публіці після кількох "дуже успішних пресконференцій" минулого тижня, але навіть під час довгих вихідних на День праці у США "залишався дуже активним". Президент давав інтерв'ю, відповідав на питання у прямому етері телефоном і створював дописи для власної соціальної мережі TruthSocial.