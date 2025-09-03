Трамп доручив Пентагону бути готовим до стримування Китаю та Росії в разі необхідності, — Гегсет

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватися до масштабної перебудови збройних сил США і бути готовими до стримування Китаю та Росії в разі необхідності.

Про це в ефірі FoxNews повідомив глава Пентагону Піт Гегсет.

Відомо, що Гегсет отримав розпорядження від президента США щодо підготовки до масштабної перебудови американських збройних сил.

"Президент Трамп доручив Міністерству оборони бути готовими до історичної трансформації наших збройних сил, відновлення бойового духу та повернення стримування — не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не хочемо. Ми чітко дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим", — заявив Гегсет.