Трамп доручив Пентагону бути готовим до стримування Китаю та Росії в разі необхідності, — Гегсет

Глава Пентагону отримав розпорядження підготуватися до масштабної перебудови збройних сил США.

Трамп доручив Пентагону бути готовим до стримування Китаю та Росії в разі необхідності, — Гегсет
Трамп і міністр оборони Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватися до масштабної перебудови збройних сил США і бути готовими до стримування Китаю та Росії в разі необхідності.

Про це в ефірі FoxNews повідомив глава Пентагону Піт Гегсет.

Відомо, що Гегсет отримав розпорядження від президента США щодо підготовки до масштабної перебудови американських збройних сил.

"Президент Трамп доручив Міністерству оборони бути готовими до історичної трансформації наших збройних сил, відновлення бойового духу та повернення стримування — не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не хочемо. Ми чітко дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим", — заявив Гегсет.

  • Президент США Дональд Трамп звинуватив очільника Кремля Владіміра Путіна, президента Китаю Сі Цзіньпіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у змові проти США після того, як вони зустрілися в Пекіні під час військового параду на честь 80-ї річниці закінчення китайсько-японської війни.
