Велика Британія вже профінансувала закупівлю зброї для України на понад £1 млрд доходів від активів РФ

Кошти, отримані від заморожених російських активів, вже профінансували закупівлю Великою Британією озброєння та військової підтримки для України на суму понад £1 мільярд.
Як йдеться на сайті уряду Великої Британії, про це у Києві розповів міністр оборони країни Джон Хілі.
Це фінансування дозволило забезпечити поставки сотень тисяч артилерійських боєприпасів, сотень ракет протиповітряної оборони, запчастин, а також нові контракти на технічне обслуговування і ремонт обладнання та техніки.За словами Гілі, Велика Британія переглядає рівень готовності власних збройних сил і прискорює фінансування, щоб бути готовою до будь-якого розгортання в Україні.
Міністр оборони Британії провів переговори українським колегою Денисом Шмигалем про суттєве збільшення прямої військової підтримки України з боку Британії останніми тижнями.
Підтримка Великої Британії за останні 50 днів включає:
- 4,7 мільйона набоїв для стрілецької зброї українських військових
- 60 000 артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів
- понад 2 500 дронів
- понад 200 систем радіоелектронної боротьби
- 100 легких видів озброєння
- 30 одиниць техніки
- додаткове обладнання для протидії дронам та ППО.
В уряді Великої Британії зазначили, що країна залишається відданою справедливому та тривалому миру в Україні, витрачаючи цього року £4,5 мільярда на військову підтримку.
Зокрема Україні надали кредит розміром £2,26 мільярда через Фонд прискорення надзвичайних доходів, який погашається за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.
- Вчора Гілі приїхав до Києва і обговорив із Денисом Шмигалем гарантії безпеки для України.