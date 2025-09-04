Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Велика Британія вже профінансувала закупівлю зброї для України на понад £1 млрд доходів від активів РФ

Британія переглядає рівень готовності власних збройних сил і прискорює фінансування, щоб бути готовою до будь-якого розгортання в Україні.

Велика Британія вже профінансувала закупівлю зброї для України на понад £1 млрд доходів від активів РФ
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Кошти, отримані від заморожених російських активів, вже профінансували закупівлю Великою Британією озброєння та військової підтримки для України на суму понад £1 мільярд.

Як йдеться на сайті уряду Великої Британії, про це у Києві розповів міністр оборони країни Джон Хілі.

Це фінансування дозволило забезпечити поставки сотень тисяч артилерійських боєприпасів, сотень ракет протиповітряної оборони, запчастин, а також нові контракти на технічне обслуговування і ремонт обладнання та техніки.За словами Гілі, Велика Британія переглядає рівень готовності власних збройних сил і прискорює фінансування, щоб бути готовою до будь-якого розгортання в Україні.

Міністр оборони Британії провів переговори українським колегою Денисом Шмигалем про суттєве збільшення прямої військової підтримки України з боку Британії останніми тижнями. 

Підтримка Великої Британії за останні 50 днів включає:

  • 4,7 мільйона набоїв для стрілецької зброї українських військових
  • 60 000 артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів
  • понад 2 500 дронів
  • понад 200 систем радіоелектронної боротьби
  • 100 легких видів озброєння
  • 30 одиниць техніки
  • додаткове обладнання для протидії дронам та ППО. 

В уряді Великої Британії зазначили, що країна залишається відданою справедливому та тривалому миру в Україні, витрачаючи цього року £4,5 мільярда на військову підтримку.

Зокрема Україні надали кредит розміром £2,26 мільярда через Фонд прискорення надзвичайних доходів, який погашається за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

  • Вчора Гілі приїхав до Києва і обговорив із Денисом Шмигалем гарантії безпеки для України. 
