Макрон назвав ціль зустрічі коаліції охочих

Французький президент Еммануель Макрон на відкритті засідання коаліції охочих сказав, що метою нинішньої зустрічі є "фіналізація надійних гарантій безпеки та всієї роботи, проробленої за останні тижні". Після цих дуже коротких коментарів журналістів попросили піти, передають The Guardian і Sky News.

Очікується, що після засідання відбудеться розмова з президентом США Дональдом Трампом, після чого буде брифінг для журналістів. Український президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі, очільники Євроради і Єврокомісії та фінський президент беруть участь очно, представники ще 27 країн – онлайн.

"Дякую всім вам, колеги, за те, що долучилися. Тепер усі підключені, і дякую, що приєдналися до нас як особисто, так і онлайн у такий короткий термін, і дякую, пане Президенте Володимире, за те, що ви сьогодні тут, у Парижі, з нами, разом з усіма лідерами, які зробили це можливим", – цитують Макрона Sky News.

Раніше Макрон заявив, що гарантії безпеки для України вже погоджені міністрами оборони, а залишилося лише політичне схвалення.

Коаліція охочих – це об'єднання з понад 30 держав, які напрацьовують гарантії безпеки, які Україна повинна отримати в разі досягнення з Росією угоди про закінчення війни. Серед обговорюваних варіантів – розміщення на українській території гарантійного контингенту. Україна наголошує, що головна гарантія безпеки – це сильна українська армія, що включає оснащення необхідною зброєю та забезпечення зарплатами військових.