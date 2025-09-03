Мита Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості Європи

Європейська хімічна промисловість, що переживає наслідки енергетичної кризи 2022 року, опинилася під новим ударом через імпортні мита США, пише Reuters.

Мита щонайменше 15% на товари із ЄС б’ють по основних споживачах продукції галузі — автомобільній, машинобудівній та споживчій сферах. Це вже змусило клієнтів відкладати замовлення, що погіршує попит у галузі з оборотом 655 млрд євро.

Аналітики прогнозують, що прибутки хімічних компаній Європи у третьому кварталі скоротяться на 5% після падіння на 22% у другому.

Найбільші гравці галузі — BASF, Brenntag і Lanxess — частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони відчувають обережність клієнтів. У липні BASF знизила прогноз на рік, повідомивши, що клієнти тепер роблять замовлення лише за кілька тижнів, тоді як раніше — за 3–4 місяці.

Керівник Brenntag Крістіан Кольпайтнер попередив, що дешевші хімікати з Китаю можуть заполонити європейський ринок, якщо експорт перенаправлять зі США у разі провалу торгових переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

Серед інших великих компаній Akzo Nobel знизила прогноз прибутку на 2025 рік, а Wacker Chemie — коригувала очікування через слабкий попит та падіння курсу долара.