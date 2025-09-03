Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Мита Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості Європи

Дешевші хімікати із Китаю можуть заполонити європейський ринок.

Мита Трампа загрожують відновленню хімічної промисловості Європи
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Європейська хімічна промисловість, що переживає наслідки енергетичної кризи 2022 року, опинилася під новим ударом через імпортні мита США, пише Reuters.

Мита щонайменше 15% на товари із ЄС б’ють по основних споживачах продукції галузі — автомобільній, машинобудівній та споживчій сферах. Це вже змусило клієнтів відкладати замовлення, що погіршує попит у галузі з оборотом 655 млрд євро.

Аналітики прогнозують, що прибутки хімічних компаній Європи у третьому кварталі скоротяться на 5% після падіння на 22% у другому.

Найбільші гравці галузі — BASF, Brenntag і Lanxess — частково захищені завдяки сильній присутності у США, однак і вони відчувають обережність клієнтів. У липні BASF знизила прогноз на рік, повідомивши, що клієнти тепер роблять замовлення лише за кілька тижнів, тоді як раніше — за 3–4 місяці.

Керівник Brenntag Крістіан Кольпайтнер попередив, що дешевші хімікати з Китаю можуть заполонити європейський ринок, якщо експорт перенаправлять зі США у разі провалу торгових переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

Серед інших великих компаній Akzo Nobel знизила прогноз прибутку на 2025 рік, а Wacker Chemie — коригувала очікування через слабкий попит та падіння курсу долара.
