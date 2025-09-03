Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСвіт

Каллас: Плани Росії були написані на светрі Лаврова на Алясці

"Путін хоче нейтралізувати Україну та відновити свою радянську сферу впливу, яка мала місце до 1991 року"

Каллас: Плани Росії були написані на светрі Лаврова на Алясці
Лавров
Фото: Скриншот відео

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і безпекової політики Кая Каллас вважає, що плани Росії були написані на светрі міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в якому він приїхав на Аляску в складі делегації Владіміра Путіна. 

Про це Каллас заявила на міжнародній конференції, організованій Інститутом ЄС з безпекових досліджень, повідомляє Укрінформ

Вона пояснила, що напис "СССР" свідчить про те, що РФ прагне поновити сферу свого впливу, який існував до 1991 року.

"Росія повернула війну до Європи. Зараз Путін хоче нейтралізувати Україну та відновити свою радянську сферу впливу, яка мала місце до 1991 року. Такі цілі не є секретом. Вони були виставлені усьому світу напоказ на грудях міністра закордонних справ Росії, коли він приземлився у Сполучених Штатах", – сказала Каллас.

  • Радянський Союз було створено у 1922 році з підписанням відповідного договору. Володимир Ленін був одним з творців і першим керівником СРСР. Після розпаду Союзу у 1991 році Росія заявила, що вважає себе його правонаступницею.
  • Путін неодноразово називав розпад Радянського Союзу "найбільшою катастрофою століття" і пояснював це "підривною" діяльністю Леніна - на його думку, "вождь революції заклав атомну бомбу під будівлю, яка називається Росією".
  • Путін також називав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".
