Каллас: Плани Росії були написані на светрі Лаврова на Алясці

"Путін хоче нейтралізувати Україну та відновити свою радянську сферу впливу, яка мала місце до 1991 року"

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і безпекової політики Кая Каллас вважає, що плани Росії були написані на светрі міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в якому він приїхав на Аляску в складі делегації Владіміра Путіна.

Про це Каллас заявила на міжнародній конференції, організованій Інститутом ЄС з безпекових досліджень, повідомляє Укрінформ.

Вона пояснила, що напис "СССР" свідчить про те, що РФ прагне поновити сферу свого впливу, який існував до 1991 року.

"Росія повернула війну до Європи. Зараз Путін хоче нейтралізувати Україну та відновити свою радянську сферу впливу, яка мала місце до 1991 року. Такі цілі не є секретом. Вони були виставлені усьому світу напоказ на грудях міністра закордонних справ Росії, коли він приземлився у Сполучених Штатах", – сказала Каллас.