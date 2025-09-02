Лідер КНДР Кім представив план розробки нової міжконтинентальної балістичної ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин представив план розробки нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що Кім завтра візьме участь у військовому параді у Пекіні, де зустрінеться зі своїми китайськими та російськими колегами.

Кім продемонстрував план, зупиняючись у Дослідницькому інституті хімічних матеріалів. Кіма поінформували про розробку “високотягового твердопаливного двигуна”, виготовленого з вуглецевих композитів. Оновлена інформація включала результати восьми вогневих випробувань, проведених протягом останніх двох років, які підтвердили надійність і точність двигуна. Він також обговорив плани щодо закладання основи для спеціалізованого великомасштабного виробництва цих компонентів.

Цей візит є однією з найгучніших демонстрацій Кіма передових розробок озброєння Північної Кореї з часу останнього запуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-19 торік.

Пхеньян використовує тверде паливо в різноманітних балістичних ракетах малої дальності та представив свою першу твердопаливну МБР Hwasong-18 у 2023 році. Її більша версія, Hwasong-19, летіла довше, ніж будь-яка попередня ракета, запущена Північчю під час минулорічних випробувань.

Твердопаливні ракети можна підготувати до швидшого запуску та зберігати протягом тривалого часу, що ускладнює їх виявлення та перехоплення, ніж ракети на рідкому паливі. Північна Корея заявляла, що Hwasong-18 значно покращить можливості країни щодо ядерної контратаки.

Новий твердопаливний двигун з максимальною тягою 1960 кілоньютонів планується використовувати в північнокорейських МБР Hwasong-18 та в розробці наступного покоління Hwasong-20.

Хонг Мін, дослідник Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі, зазначив, що вуглецеві волокнисті матеріали легкі, міцні та термостійкі, а їхнє використання в ракетних двигунах та корпусах може допомогти розширити дальність польоту ракет або забезпечити можливість використання системи з кількома боєголовками шляхом зменшення ваги двигуна та підвищення довговічності.

Максимальна тяга, якщо буде підтверджена, також еквівалентна 7-8 двигунам пасажирського літака Boeing 747 або принаймні двом двигунам першого ступеня ракети SpaceX Falcon 9, додав він.

Розкриття Кімом нового плану МБР підкреслює його зобов'язання постійно модернізувати озброєння та ракетний потенціал Північної Кореї, водночас демонструючи статус країни як ядерної держави ‒ нарівні з Китаєм та Росією ‒ перед поїздкою.

Очікується, що Кім прибуде до Пекіна у вівторок, де в середу разом з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним відвідає військовий парад Китаю з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Державні ЗМІ повідомили, що Кім виїхав з Пхеньяна в понеділок у супроводі високопосадовців, включно з міністром закордонних справ Чхве Сон Хуеєм, і прибув до Китаю у вівторок вранці.