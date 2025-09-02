Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Грузія не отримала запрошення на заходи для країн-кандидатів у члени ЄС

У Копенгагені вирішили обійтися без представників Тбілісі.

Грузія не отримала запрошення на заходи для країн-кандидатів у члени ЄС
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз вирішив не запрошувати грузинську делегацію на заходи для країн-кандидатів, які 1 та 2 вересня приймає Копенгаген.

Як пише "Європейська правда", у столиці Данії на зустрічі профільних міністрів держав, що в майбутньому мають доєднатися до ЄС, з урядовцями країн-членів блоку представників грузинського уряду немає.

Згідно з поясненням європейських дипломатів на умовах анонімності, з офіційним Тбілісі не контактували через те, що проросійський уряд країни офіційно призупинив процес євроінтеграції.
