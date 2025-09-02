Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

Трамп вручить Медаль Свободи скандальному ексмеру Нью-Йорка

Оголошення відбулося через два дні після серйозного ДТП за участі політика.

Трамп вручить Медаль Свободи скандальному ексмеру Нью-Йорка
Руді Джуліані
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вручить колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані найвищу нагороду від глави держави - Медаль Свободи.

Як пише The Guardian, республіканець оприлюднив своє рішення через два дні після того, як 81-річний політик потрапив в аварію та зазнав перелому хребця

Також відзначають те, що Трамп практично звів у часі нагородження та річницю терактів 11 вересня. Свого часу саме продемонстроване лідерство під час ліквідації наслідків трагедії зробило Джуліані одним із найвідоміших діячів Америки. 

Втім висока суспільна думка про Джуліані була фактично зруйнована у 2020 році, коли він, будучи у юридичній команді Трампа, найактивніше заявляв про нібито фальсифікацію президентських виборів та намагався домогтися перегляду їхніх результатів. Зрештою його позбавили звань і титулів у Нью-Йорку та Вашингтоні, а у двох штатах навіть завели кримінальні справи. 

Трамп називає Джуліані "найкращим мером в історії Нью-Йорка та величним американським патріотом".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies