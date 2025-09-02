Трамп вручить Медаль Свободи скандальному ексмеру Нью-Йорка

Оголошення відбулося через два дні після серйозного ДТП за участі політика.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що вручить колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані найвищу нагороду від глави держави - Медаль Свободи.

Як пише The Guardian, республіканець оприлюднив своє рішення через два дні після того, як 81-річний політик потрапив в аварію та зазнав перелому хребця.

Також відзначають те, що Трамп практично звів у часі нагородження та річницю терактів 11 вересня. Свого часу саме продемонстроване лідерство під час ліквідації наслідків трагедії зробило Джуліані одним із найвідоміших діячів Америки.

Втім висока суспільна думка про Джуліані була фактично зруйнована у 2020 році, коли він, будучи у юридичній команді Трампа, найактивніше заявляв про нібито фальсифікацію президентських виборів та намагався домогтися перегляду їхніх результатів. Зрештою його позбавили звань і титулів у Нью-Йорку та Вашингтоні, а у двох штатах навіть завели кримінальні справи.

Трамп називає Джуліані "найкращим мером в історії Нью-Йорка та величним американським патріотом".