Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСвіт

Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив у ДТП

Аварія сталася у штаті Нью-Гемпшир, в авто Джуліані врізалася “Honda HR-V”, якою керувала 19-річна жінка.

Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив у ДТП
Колишній міський голова Нью-Йорка Руді Джуліані
Фото: EPA/UPG

Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані одужує від перелому хребця та інших травм, отриманих внаслідок автомобільної аварії в Нью-Гемпширі, в якій він був пасажиром.

Про це пише Bloomberg з посиланням на його представника.

Джуліані цієї суботи їхав в орендованому Ford Bronco, яким керував його речник Тед Гудман. В їхній автомобіль ззаду врізалася “Honda HR-V”, якою керувала 19-річна жінка, повідомили у поліції штату.

Патрульні стали свідками аварії, внаслідок якої обидва автомобілі врізалися в розділювальну смугу дороги та отримали “значні пошкодження”. 

Гудман та дівчина отримали “травми, що не загрожують життю”. 81-річного Джуліані доставили до найближчого травматологічного центру, де його лікували від перелому грудного хребця, численних рваних ран та забоїв, а також травм лівої руки та гомілки.

Правоохоронці заявили, що розслідують аварію, і жодних звинувачень не висунуто.

  • Майкл Рагуза, голова служби безпеки Джуліані, зазначив, що перед аварією Джуліані “зупинила жінка, яка стала жертвою домашнього насильства”, і він звернувся по допомогу до поліції від її імені. Потім Джуліані продовжив свій шлях, і незабаром після виїзду на шосе його автомобіль потрапив в аварію, яка “не пов'язана з домашнім насильством”, заявив Рагуза агентству Associated Press.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies