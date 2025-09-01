Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив у ДТП

Аварія сталася у штаті Нью-Гемпшир, в авто Джуліані врізалася “Honda HR-V”, якою керувала 19-річна жінка.

Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані одужує від перелому хребця та інших травм, отриманих внаслідок автомобільної аварії в Нью-Гемпширі, в якій він був пасажиром.

Про це пише Bloomberg з посиланням на його представника.

Джуліані цієї суботи їхав в орендованому Ford Bronco, яким керував його речник Тед Гудман. В їхній автомобіль ззаду врізалася “Honda HR-V”, якою керувала 19-річна жінка, повідомили у поліції штату.

Патрульні стали свідками аварії, внаслідок якої обидва автомобілі врізалися в розділювальну смугу дороги та отримали “значні пошкодження”.

Гудман та дівчина отримали “травми, що не загрожують життю”. 81-річного Джуліані доставили до найближчого травматологічного центру, де його лікували від перелому грудного хребця, численних рваних ран та забоїв, а також травм лівої руки та гомілки.

Правоохоронці заявили, що розслідують аварію, і жодних звинувачень не висунуто.