Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив у ДТП

Ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані одужує від перелому хребця та інших травм, отриманих внаслідок автомобільної аварії в Нью-Гемпширі, в якій він був пасажиром.
Про це пише Bloomberg з посиланням на його представника.
Джуліані цієї суботи їхав в орендованому Ford Bronco, яким керував його речник Тед Гудман. В їхній автомобіль ззаду врізалася “Honda HR-V”, якою керувала 19-річна жінка, повідомили у поліції штату.
Патрульні стали свідками аварії, внаслідок якої обидва автомобілі врізалися в розділювальну смугу дороги та отримали “значні пошкодження”.
Гудман та дівчина отримали “травми, що не загрожують життю”. 81-річного Джуліані доставили до найближчого травматологічного центру, де його лікували від перелому грудного хребця, численних рваних ран та забоїв, а також травм лівої руки та гомілки.
Правоохоронці заявили, що розслідують аварію, і жодних звинувачень не висунуто.
- Майкл Рагуза, голова служби безпеки Джуліані, зазначив, що перед аварією Джуліані “зупинила жінка, яка стала жертвою домашнього насильства”, і він звернувся по допомогу до поліції від її імені. Потім Джуліані продовжив свій шлях, і незабаром після виїзду на шосе його автомобіль потрапив в аварію, яка “не пов'язана з домашнім насильством”, заявив Рагуза агентству Associated Press.