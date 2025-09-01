Reuters: Саудівська Аравія та Ірак припинили постачати нафту індійському НПЗ Nayara

Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж сирої нафти індійському НПЗ Nayara Energy після запроваджених ЄС у липні санкцій через підтримку НПЗ Росією, пише Reuters з посиланням на три джерела.

Індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить Роснєфті, втратила щонайменше чверть постачання сировини. У серпні індійська компанія не отримала жодного бареля нафти від Saudi Aramco та іракської SOMO, при тому, що зазвичай НПЗ у порт Вадінар надходило близько 2 млн барелів іракської та 1 млн барелів саудівської нафти на місяць.

Згідно з даними Kpler та LSEG, остання партія сирої нафти сорту Басра від SOMO була вивантажена для Nayara судном Kalliopi, дуже великим перевізником сирої нафти (VLCC), у порту Вадінар 29 липня.

Згідно з даними LSEG, приватний нафтопереробний завод отримав 1 мільйон барелів нафти Arab Light, що перевозилася судном VLCC Georgios, разом із аналогічною кількістю важкого сорту Basrah 18 липня, що стало його останньою поставкою до Саудівської Аравії.

За даними джерел агентства, після запровадження санкцій завантаження НПЗ Nayara впало до 70-80%, незважаючи на традиційне підвищення попиту на пальне у літній період. Наслідком має стати погіршення фінансових показників компанії.

Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі постачання від Роснєфті.