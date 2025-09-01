ЦПД: у Росії зменшилося виробництво рослинних олій

У Росії спостерігається різкий обвал виробництва соняшникової олії. Лише у серпні цього року виробництво впало на 11%.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій та падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства та закриття підприємств. Цьогоріч збитки олійних заводів досягли 20%, що веде до їх зупинки", — ідеться у повідомленні.

Водночас, в РФ зростають ціни на більшість продуктів, а уряд змушений нарощувати імпорт масла, картоплі та інших продуктів.

Російська пропаганда намагається приховати реальний стан справ економіки, маніпулюючи цифрами та просуваючи тези про нібито "стійкий розвиток країни в нових геополітичних реаліях".

Утім, стрімка деградація багатьох галузей економіки стає все відчутнішою для більшості росіян.