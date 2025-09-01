"Поступово втрачає навички в брехні": ​​У МЗС відреагували на заяви Путіна в Тяньцзіні про війну в Україні

Російський диктатор на саміті ШОЗ заявив, що війну "спровокував Захід".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на брехливі заяви президента Росії Владіміра Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва щодо війни проти України.

У соцмережі X Тихий поширив новину із цитатою Путіна, який звинуватив Захід у "провокації" війни.

"Звісно, «підступний Захід» спровокував «бідну Росію» напасти на свого сусіда й здійснити сотні тисяч воєнних злочинів... Путін поступово втрачає свої достатні брехливі навички - його повторювані гучні заяви стають дедалі нуднішими.", - прокоментував Тихий.

Він також наголосив, що єдиним засобом від такої брехні є тиск на Москву.

Sure, “the insidious West” provoked “poor Russia” to attack its neighbor and commit hundreds of thousands of war crimes.



Putin is gradually losing his ample lying skills—his repetitive whoppers are getting increasingly dull.



The only remedy for such lies is pressure on Moscow. https://t.co/MCOiDrxHge — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 1, 2025