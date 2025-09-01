"Поступово втрачає навички в брехні": ​​У МЗС відреагували на заяви Путіна в Тяньцзіні про війну в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на брехливі заяви президента Росії Владіміра Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва щодо війни проти України.
У соцмережі X Тихий поширив новину із цитатою Путіна, який звинуватив Захід у "провокації" війни.
"Звісно, «підступний Захід» спровокував «бідну Росію» напасти на свого сусіда й здійснити сотні тисяч воєнних злочинів... Путін поступово втрачає свої достатні брехливі навички - його повторювані гучні заяви стають дедалі нуднішими.", - прокоментував Тихий.
Він також наголосив, що єдиним засобом від такої брехні є тиск на Москву.
Sure, “the insidious West” provoked “poor Russia” to attack its neighbor and commit hundreds of thousands of war crimes.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 1, 2025
Putin is gradually losing his ample lying skills—his repetitive whoppers are getting increasingly dull.
The only remedy for such lies is pressure on Moscow. https://t.co/MCOiDrxHge
- Саміт у Тяньцзіні є найбільшою зустріччю ШОС з моменту її створення у 2002 році та є ключовою частиною зусиль Пекіна, спрямованих на подолання домінування США або груп під керівництвом Заходу, таких як НАТО. Ці зусилля були посилені глобальними потрясіннями, спричиненими тарифами президента США Дональда Трампа та іншими змінами у зовнішній політиці.
- Серед учасників – прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який вперше за сім років відвідав Китай. Між двома країнами давно існує суперечка щодо гімалайського кордону, торгівлі та підтримки Китаєм суперника Індії ‒ Пакистану.