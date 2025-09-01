FT: ймовірне втручання РФ у GPS змусило літак фон дер Ляєн сісти в Болгарії за паперовими картами

Ймовірна російська атака вивела з ладу навігаційні GPS-сервіси в болгарському аеропорту, через що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти.

Про це пише Financial Times.

У неділю вдень літак із фон дер Ляєн на борту, що прямував до болгарського міста Пловдив, під час заходу на посадку в аеропорту залишився без електронних навігаційних систем. Три офіційні особи, поінформовані про інцидент, заявили, що це розцінюється як втручання Росії.

“GPS у всій зоні аеропорту відключився”, ‒ повідомила одна з офіційних осіб. Після годинного обльоту аеропорту пілот літака вирішив посадити літак вручну, використовуючи аналогові карти, додали вони. “Це були незаперечні перешкоди”, ‒ підкреслило джерело.

Болгарське управління повітряного руху підтвердило факт інциденту у заяві для FT.

“З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення числа випадків глушення (GPS) та недавніх випадків спуфінгу. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів (GPS), що призводить до різних експлуатаційних проблем для повітряних суден та наземних систем”, ‒ йдеться у заяві.

Європейська комісія згодом підтвердила факт інциденту. “Сигнали GPS були заглушені, але літак благополучно приземлився в Болгарії”, ‒ повідомив представник виконавчого органу.

“Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через грубе втручання Росії. Ми, звичайно, обізнані і звикли до загроз і залякувань, які є звичайним компонентом ворожої поведінки Росії”, ‒ додав представник.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що “ваша інформація неправильна”.

Так зване глушіння і спуфінг GPS, які спотворюють або блокують доступ до супутникової навігаційної системи, традиційно застосовувалися військовими та розвідувальними службами для захисту важливих об'єктів, але все частіше використовуються такими країнами як Росія для порушення життя цивільного населення.

Уряди ЄС попередили, що зростання випадків глушіння GPS, в яких звинувачують Росію, може призвести до авіакатастрофи, фактично засліплюючи комерційні літаки під час польоту.

В останні роки кількість випадків глушіння GPS значно зросла в Балтійському морі та державах Східної Європи, що межують з Росією. Це зачіпає літаки, судна та цивільних осіб, які використовують цю послугу для повсякденної навігації.

13 держав-членів Євросоюзу направили до Єврокомісії листи раніше цього року, щоб порушити це питання.