Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

FT: ймовірне втручання РФ у GPS змусило літак фон дер Ляєн сісти в Болгарії за паперовими картами

“GPS у всій зоні аеропорту відключився”, ‒ повідомило виданню джерело.

FT: ймовірне втручання РФ у GPS змусило літак фон дер Ляєн сісти в Болгарії за паперовими картами
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Ймовірна російська атака вивела з ладу навігаційні GPS-сервіси в болгарському аеропорту, через що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти.

Про це пише Financial Times.

У неділю вдень літак із фон дер Ляєн на борту, що прямував до болгарського міста Пловдив, під час заходу на посадку в аеропорту залишився без електронних навігаційних систем. Три офіційні особи, поінформовані про інцидент, заявили, що це розцінюється як втручання Росії.

“GPS у всій зоні аеропорту відключився”, ‒ повідомила одна з офіційних осіб. Після годинного обльоту аеропорту пілот літака вирішив посадити літак вручну, використовуючи аналогові карти, додали вони. “Це були незаперечні перешкоди”, ‒ підкреслило джерело.

Болгарське управління повітряного руху підтвердило факт інциденту у заяві для FT.

“З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення числа випадків глушення (GPS) та недавніх випадків спуфінгу. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів (GPS), що призводить до різних експлуатаційних проблем для повітряних суден та наземних систем”, ‒ йдеться у заяві.

Європейська комісія згодом підтвердила факт інциденту. “Сигнали GPS були заглушені, але літак благополучно приземлився в Болгарії”, ‒ повідомив представник виконавчого органу.

“Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через грубе втручання Росії. Ми, звичайно, обізнані і звикли до загроз і залякувань, які є звичайним компонентом ворожої поведінки Росії”, ‒ додав представник.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що “ваша інформація неправильна”.

Так зване глушіння і спуфінг GPS, які спотворюють або блокують доступ до супутникової навігаційної системи, традиційно застосовувалися військовими та розвідувальними службами для захисту важливих об'єктів, але все частіше використовуються такими країнами як Росія для порушення життя цивільного населення.

Уряди ЄС попередили, що зростання випадків глушіння GPS, в яких звинувачують Росію, може призвести до авіакатастрофи, фактично засліплюючи комерційні літаки під час польоту.

В останні роки кількість випадків глушіння GPS значно зросла в Балтійському морі та державах Східної Європи, що межують з Росією. Це зачіпає літаки, судна та цивільних осіб, які використовують цю послугу для повсякденної навігації.

13 держав-членів Євросоюзу направили до Єврокомісії листи раніше цього року, щоб порушити це питання.

  • Фон дер Ляйєн летіла з Варшави до Болгарії, щоб зустрітися з прем'єр-міністром країни Росеном Желязковим та відвідати завод з виробництва боєприпасів. Вона здійснювала поїздку прикордонними державами ЄС, щоб обговорити зусилля щодо підвищення обороноздатності блоку у відповідь на війну Росії проти України.
  • FT додає, що Болгарія є одним із найважливіших європейських постачальників військової техніки в Україну: спочатку у перші місяці війни країна постачала застаріле радянське озброєння, а тепер ‒ артилерію та іншу продукцію, яку виготовляє велика оборонна промисловість країни. 
  • Після візиту фон дер Ляйєн залишила Пловдив тим самим літаком без пригод.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies