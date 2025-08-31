Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Президентка Єврокомісії прибула до Болгарії обговорювати оборону ЄС та загрози з боку Росії

У Болгарії розгортає виробництво німецька компанія Rheinmetall.

Президентка Єврокомісії прибула до Болгарії обговорювати оборону ЄС та загрози з боку Росії
візит президентки Єврокомісії до Болгарії
Фото: БГНЕС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Болгарії. Вона відвідала найбільше державне військове підприємство країни — Вазовський машинобудівний завод, пише БГНЕС.

Фон дер Ляєн особисто зустрів прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков. Разом із ним, міністром оборони Атанасом Запряновим та лідером ГЕРБ Бойко Борисовим вона оглянула виробничий комплекс заводу та нові майданчики, де німецька компанія Rheinmetall розгорне виробництво.

Крім того, запланована зустріч фон дер Ляєн із прем’єром Болгарії, під час якої вони обговорять питання європейської безпеки й оборони. 

Візит Урсули фон дер Ляєн є частиною поїздки країнами східного кордону ЄС — Латвією, Фінляндією, Естонією, Польщею, Литвою, Болгарією та Румунією. Єврокомісія наголошує, що таким чином Брюссель демонструє підтримку державам-членам, які стикаються з викликами на спільному кордоні з Росією та Білоруссю.
