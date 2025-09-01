BBC: Трамп призначає директора кадрового відділу Білого дому послом США в Індії

Серджіо Гор може також контролювати відносини Штатів з іншими країнами Південної та Центральної Азії.

Директор кадрового відділу Білого дому Серджіо Гор може стати послом США в Індії, а також контролювати відносини Штатів з іншими країнами Південної та Центральної Азії.

Про це пише BBC.

Президент Дональд Трамп назвав Гора “чудовим другом” і людиною, якій він може “повністю довіряти” у виконанні порядку денного.

Призначення посла відбувається в той час, коли відносини між двома країнами стали напруженими через високі тарифи Трампа для Нью-Делі.

Призначення Гора викликало неоднозначну реакцію в Індії. Дехто каже, що наявність близького помічника Трампа на цій посаді є позитивним знаком для індійсько-американських зв'язків. Але інші поставили під сумнів рішення Трампа “поділитися” своїм посланцем з питань Індії з країнами Південної та Центральної Азії, включно з Пакистаном, з яким Індія має напружені відносини.

За словами експертів, широкий регіональний мандат Гора загрожує наразити Індію на перевищення повноважень Вашингтоном у її справах з Пакистаном, зокрема щодо питання Кашміру – червоної лінії для Індії.

Лоуренс Хаас, колишній високопоставлений чиновник Білого дому та старший науковий співробітник Американської ради зі зовнішньої політики, каже, що призначення Гора може бути сигналом Трампа для Делі ‒ він не вважає, що роль посла в Індії має бути повноцінною роботою.