Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

BBC: Трамп призначає директора кадрового відділу Білого дому послом США в Індії

Серджіо Гор може також контролювати відносини Штатів з іншими країнами Південної та Центральної Азії.

BBC: Трамп призначає директора кадрового відділу Білого дому послом США в Індії
Директор кадрового відділу Білого дому Серджіо Гор
Фото: EPA/UPG

Директор кадрового відділу Білого дому Серджіо Гор може стати послом США в Індії, а також контролювати відносини Штатів з іншими країнами Південної та Центральної Азії.

Про це пише BBC.

Президент Дональд Трамп назвав Гора “чудовим другом” і людиною, якій він може “повністю довіряти” у виконанні порядку денного.

Призначення посла відбувається в той час, коли відносини між двома країнами стали напруженими через високі тарифи Трампа для Нью-Делі.

Призначення Гора викликало неоднозначну реакцію в Індії. Дехто каже, що наявність близького помічника Трампа на цій посаді є позитивним знаком для індійсько-американських зв'язків. Але інші поставили під сумнів рішення Трампа “поділитися” своїм посланцем з питань Індії з країнами Південної та Центральної Азії, включно з Пакистаном, з яким Індія має напружені відносини.

За словами експертів, широкий регіональний мандат Гора загрожує наразити Індію на перевищення повноважень Вашингтоном у її справах з Пакистаном, зокрема щодо питання Кашміру – червоної лінії для Індії.

Лоуренс Хаас, колишній високопоставлений чиновник Білого дому та старший науковий співробітник Американської ради зі зовнішньої політики, каже, що призначення Гора може бути сигналом Трампа для Делі ‒ він не вважає, що роль посла в Індії має бути повноцінною роботою.

  • Індія опинилася в подібній ситуації у 2009 році, коли адміністрація Обами розглядала можливість призначення Річарда Холбрука спеціальним посланником у Пакистані, Афганістані та Індії. Делі був проти цього кроку, що призвело до призначення Холбрука посланцем у Пакистані та Афганістані.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies