Умєров: цього тижня на Ставці розглянуть підготовку до опалювального сезону

Йтиметься про енергобезпеку та захист критичної інфраструктури.

Сьогодні, 1 вересня, секретар РНБО Рустем Умєров анонсував Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій розглянуть підготовку до опалювального сезону.

Про це йдеться на його телеграм-каналі.

"Плануємо на цьому тижні в форматі Ставки Верховного Головнокомандувача розглянути ключові питання підготовки до опалювального сезону: нашої енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави. Відповідні доручення президента Володимира Зеленського вже є, контролюємо виконання", – написав Умєров.

За його словами, у фокусі будуть такі питання:

забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами

готовність критичної інфраструктури

захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.

"Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії «шахедам» до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", – наголосив секретар РНБО.