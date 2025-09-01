Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Умєров: цього тижня на Ставці розглянуть підготовку до опалювального сезону

Йтиметься про енергобезпеку та захист критичної інфраструктури. 

Умєров: цього тижня на Ставці розглянуть підготовку до опалювального сезону
Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Сьогодні, 1 вересня, секретар РНБО Рустем Умєров анонсував Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій розглянуть підготовку до опалювального сезону.

Про це йдеться на його телеграм-каналі. 

"Плануємо на цьому тижні в форматі Ставки Верховного Головнокомандувача розглянути ключові питання підготовки до опалювального сезону: нашої енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави. Відповідні доручення президента Володимира Зеленського вже є, контролюємо виконання", – написав Умєров.

 За його словами, у фокусі будуть такі питання: 

  • забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами
  • готовність критичної інфраструктури
  • захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.

 "Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії «шахедам» до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", – наголосив секретар РНБО. 

  • У ніч з 26 на 27 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України: на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.
