Умєров: цього тижня на Ставці розглянуть підготовку до опалювального сезону

Сьогодні, 1 вересня, секретар РНБО Рустем Умєров анонсував Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій розглянуть підготовку до опалювального сезону.
Про це йдеться на його телеграм-каналі.
"Плануємо на цьому тижні в форматі Ставки Верховного Головнокомандувача розглянути ключові питання підготовки до опалювального сезону: нашої енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави. Відповідні доручення президента Володимира Зеленського вже є, контролюємо виконання", – написав Умєров.
За його словами, у фокусі будуть такі питання:
- забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами
- готовність критичної інфраструктури
- захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.
"Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії «шахедам» до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", – наголосив секретар РНБО.
- У ніч з 26 на 27 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України: на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.