Росія та Китай підписали меморандум про будівництво газопроводу “Сила Сибіру – 2”

Тим часом в Україні заявили, що таким чином Росія цементує свою політичну та економічну залежність від Китаю.

Глава російського “Газпрому” Олексій Міллер заявив про підписання з китайською компанією CNPC меморандуму про будівництво трубопроводу “Сила Сибіру – 2”, передає російський Інтерфакс. 

Згідно з документом, постачання планують на 30 років обсягом 50 мільярдів кубометрів на рік. 

Крім того, сторони домовилися збільшити постачання трубопроводом “Сила Сибіру” з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік і “Далекосхідним маршрутом” з 10 до 12 мільярдів кубометрів на рік.

Зі свого боку, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія цементує свою політичну та економічну залежність від Китаю. 

“Газпром” підписав обов’язкову угоду з Китаєм про будівництво газогону Power of Siberia-2 через Монголію. Для москви це подається як «стратегічний прорив», але насправді – це ще один крок у бік повної залежності від Пекіна”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що цифри звучать масштабно, але їхній сенс простий: Європа більше не є орієнтацією. Санкції відрізали Кремль від головного ринку. Китай використовує це на повну – диктує дешеву ціну, умови та строки, змушуючи Москву підписувати угоди, які перетворюють її на придаток.

“У підсумку рф стає повністю залежною від волі Пекіна. А Китай зміцнює свою геополітичну позицію, контролюючи ще один критично важливий важіль”, – зазначив керівник ЦПД при РНБО.
